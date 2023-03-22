أوقاف كفر الشيخ تستعد لشهر رمضان بتطهير وتعقيم 5 آلاف مسجد

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن استعدت المديرية للشهر الكريم مبكرا، بأعمال التعقيم والتطهير، لـ 5 آلاف مسجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المديرية أنهت استعداداتها كافة للشهر الكريم مبكرا، وذلك من خلال حملتى النظافة الأولى والثانية، فى أواخر شهر رجب ومطلع شهر شعبان، لافتا إلى أن الحملة ما زالت مستمرة حتى انقضاء الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأضاف يونس، أن الملتقى الفكرى سينطلق خلال شهر رمضان عقب صلاة التراويح مباشرةً، ويحاضر فيه العلماء الأجلاء من جامعة الأزهر الشريف وأئمة قادة فكر، لافتا إلى أنه لأول مرة سينطلق الملتقى الفكرى للسيدات عقب صلاة الظهر يوميا بمسجد الفتح، وذلك ل 12 واعظة متطوعة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المنبر الثابت المشترك بين الوعظ والأوقاف ل 37 مسجدا، يجرى انعقاده يومى الأحد والثلاثاء، بحضور أئمة المساجد، ومشاركة الوعظ من الأزهر الشريف، لافتا إلى أنه سيجرى تنظيم 50 مقرأة قرآنية للأئمة، تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

وأضاف يونس، أنه من المقرر تنظيم المقارئ القرآنية للجمهور بـ 137 مسجدا، تعقد عقب صلاة العصر يوم الجمعة من كل أسبوع، بالإضافة إلى تنظيم مقرأة نموذجية بمسجد الفتح فى مدينة كفر الشيخ، وتعقد عقب صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع، ويتم أيضاً تنظيم مقرأة للواعظات بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق، وتعقد عقب صلاة الظهر يوم السبت من كل أسبوع.

وأكد يونس، أنه سيجرى تنظيم دروس بعد صلاة العصر، وخاطرة العشاء للأئمة ب 2818 مسجدا، فضلاً عن تنظيم دروس للسيدات والنشء بـ 90 مسجدا، تعقد بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء للسيدات، وبعد صلاة العصر يوم الخميس للنشء، منوها إلى أنه جرى تجهيز 302 مسجدا للاعتكاف، و254 للتهجد.