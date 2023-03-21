وزير الأوقاف يتفقد مسجد عمرو بن العاص ويؤكد: أعددنا خطة دعوية غير مسبوقة في رمضان

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا، مساء اليوم الثلاثاء 21/ 3/ 2023م، وذلك بحضور اللواء مهندس وائل مصطفى حسن رئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء أحمد مدحت نائب رئيس الجهاز، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندسة سالي مدحت السيد مدير عام مشروعات الآثار، والمهندسة مديحة علاء الدين تمراز مدير المشروع، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهر.

ووجه وزير الأوقاف بسرعة الانتهاء من استكمال فرش المسجد لإقامة الشعائر والبرامج الرمضانية المتنوعة، مؤكدًا أن تطوير المسجد يأتي في إطار سعي الدولة لعمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة والتطوير تعظيمًا لشعائر الله (عز وجل)، مؤكدًا أن المساجد استعدت لاستقبال الشهر الفضيل في أبهى صورة وإعداد منقطع النظير، وأن هناك خطة دعوية غير مسبوقة استعدادًا للشهر الفضيل سواء في صلوات التراويح أم التهجد أم الاعتكاف أم البرامج الدعوية أم في الأنشطة القرآنية.

كما أكد وزير الأوقاف أن ما تم في عمارة المساجد في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجاز غير مسبوق، من خلال عمليات الإحلال والتجديد وبناء كامل للمساجد، أو تطوير للمساجد الأثرية، أو تطوير للمساجد العادية، بالإضافة إلى عدد من المساجد التي تم افتتاحها مع وزارة الآثار، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من افتتاحات أسبوعية، وهناك عناية بالمساجد مبنى ومعنى، سواء كانت مساجد عادية أم مساجد أثرية، مؤكدًا أن ما تمتلكه مصر من إرث حضاري عظيم يؤكد عراقة الحضارة المصرية وعظمتها، ودليل على اهتمام هذا الشعب العظيم بعمارة المساجد مبنى ومعنى.