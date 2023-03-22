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أوقاف الإسكندرية توصل اجتماعتها استعدادا لشهر رمضان المبارك

الأربعاء، 22 مارس 2023 12:32 ص
أوقاف الإسكندرية توصل اجتماعتها استعدادا لشهر رمضان المبارك أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية وضع اللمسات الاخيرة وعقد الاحتماعات بالأئمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم وتحت رعاية الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.
 
واجتمع الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بالأئمة المرشحين للملتقي الفكري الرئيسي بمسجد مدينة فيصل بالإسكندرية ومساجد الملتقيات الفكرية الأخري بالإسكندرية والسادة أئمة المساجد التي سيقام فيها دروس السيدات والنشاط الصيفي والمنبر الثابت ومختلف الأنشطة الدعوة استعداداً لشهر رمضان المبارك. 
 
يذكر ان القى الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الإثنين محاضرة بمركز إعلام الجمرك حول كيفيه استقبال شهر رمضان مبينا ان شهر رمضان دعوه لتجديد العهد مع الله على الطاعه وترك المعاصى .
 
وقال خلال كلمته ان شهر رمضان المبارك هو دعوة للتكاتف والتألف والتواد والتراحم ودعوة للتكافل الاجتماعى والانسجام المجتمعى ودعوه للتصافى والتصالح مع النفس ومع الآخرين ودعوة للنشاط والهمة وليس للتكاسل والخمول دعوة للتعايش كاالجسد الواحد والبنيان المرصوص ودعوه لجمع الشمل والقيم الجميله بين أفراد المجتمع.
كما وجه  فضيلة الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة للاجتماع بعدد من  الأئمة المتميزين والوعظات بمسجد سيدي أبي العباس المرسي لتأكيد على ضرورة بذل قصارى الجهد في شهر رمضان المعظم للأخذ بأيدي الناس إلى صحيح الدين واشعارهم بروحانيات هذا الشهر المبارك من خلال الدروس الدعوية والخواطر الايمانية بما يتناسب وروح الشهر الكريم.
 

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