"أوقاف أسوان" تتسلم دفعة جديدة من اللحوم تمهيداً لتوزيعها على الأسر

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تسلمت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، دفعة جديدة من صكوك الإطعام والأضاحى، تقدر بنحو نحو 2 طن لحوم، وتم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، بحضور الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد يوسف، وكيل وزارة التضامن.

أكد الشيخ حنفى محمود دياب، فى بيان صحفى، أنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم التى وصلت من الوزارة، لمسئولى التضامن الاجتماعى، تمهيدا لتوزيعها على الفئات المستحقة لمشروع تكافل وكرامة، وتخضع عملية توزيع اللحوم لرقابة مشددة من الأوقاف لضمان وصول اللحوم لمستحقيها داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن محافظة أسوان، تسلمت خلال الفترة الماضية 5 دفعات من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالى 10 طن من اللحوم والتى تم توزيعها على الحالات المستحقة، ضمن مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها وزارة الأوقاف، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام، تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية.



تسليم اللحوم لمديرية التضامن



جانب من استلام اللحوم



فحص اللحوم



