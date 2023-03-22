أخبار مصر.. الرئيس السيسى: حماية الوطن أشرف مهمة ممكن يقوم بها أى إنسان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة لطلاب أكاديمية الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

قال الرئيس السيسى خلال زيارته وتفقده لمقر الأكاديمية: "لسه المشوار قدامنا كمان، لكن البداية اللى أنا شايفها موفقة جدا وبتمنى ليكم التوفيق.. استمروا وحسنوا دايما من آدائكم.. التعليم والتدريب وكل شىء وهدفه يطلع إنسان فاهم جاهز قادر إن شاء الله إنه يؤدى مهمة كبيرة جدا، وهى حماية الوطن، بلدنا، وهى أشرف مهمة يقوم بها أى إنسان حماية الوطن، فى أى بلد فى العالم أشرف مهمة يقوم بها الإنسان.. بهنيكم وأتمنا لكم كل التوفيق وكل عام وأنتم بخير.

أضاف الرئيس: "وأنت بتدرب وتتعلم تخلي بالك من نفسك وزميلك وتبقا واعي وفاهم كل حاجة متسيبش حاجة تعدي عليك غير لما تفهمها كويس..الأيام بتمر بسلام ..بنهنيكم وانتوا بتتخرجوا من الأكاديمية وبشكركم وبشكر الأكاديمية ووزارة الداخلية كل سنة وانتم طيبين"... وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.



طقس أول أيام رمضان.. غدا ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 ٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.



المالية: ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة "السيارات" أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، «التزام علي الخزانة العامة»، وأن وزارة المالية تسدد هذه الودائع للمصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.



شدد الوزير، على أن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات فى هذه المبادرة، لاقت استحسان المصريين المقيمين بالخارج، وقد شهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة تلقى أكثر من 3 آلاف طلب استيراد.



أوضح الوزير، أن الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة 70٪ وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، مشيرًا إلى أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.



فيريرا يفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى ويتنازل عن 520 ألف دولار

أنهى أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتفاوض أمير مرتضى مع المدير الفني البرتغالي بشأن مستحقاته لدى النادي، وتنازل جوسفالدو فيريرا عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.



الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.



وأعرب الرئيس السيسي- في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية- عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.



كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وجاء نصها كالتالي: (الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يسعدني أن أبعث أليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم).



لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا أعلنت لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.

وتقدمت اللجنة -في بيان اليوم الأربعاء بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.

ونوهت اللجنة بأنها تعد بمزيد من الإفراجات في الفترة القادمة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.



التعليم: انتظام الدراسة فى رمضان لاستكمال مناهج الترم الثانى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة فى شهر رمضان المبارك لاستكمال مناهج الفصل الدراسي الثانى، موضحة أن توزيع المناهج ممتد حتى نهاية أبريل المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قواعد الحضور خلال شهر رمضان تنظمها المدارس حسب الفترات الدراسية وجداول الحصص، مضيفة أنه لا يوجد رفع لغياب الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.



وزير الإسكان يعلن الانتهاء من أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص استعدادا لرمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسجد عمرو بن العاص، أصبح فى أبهى صورة، بعد أعمال التطوير والترميم ورفع الكفاءة استعدادا لأستقبال المصلين بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف الوزير: تأتى هذه الأعمال ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط، والتى يتم تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الاسلامية والفاطمية وذلك لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك بداية من صلاة التراويح ليلة أول يوم رمضان.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تبلغ مساحة المسجد 28500 متر مسطح منها 13200 متر مسطح أروقة للصلاة وباقى المساحة ساحات خارجية تستغل للصلاة في أيام الذروة والأعياد، بالاضافة إلى منطقة خدمات تشمل إنشاء دورة مياه للرجال ورفع كفاءة دورة مياه للسيدات وإنشاء مبنى ادارى للمسجد.



مجلس النواب الأردنى يصوت على طرد السفير الإسرائيلى لدى عمان صوت مجلس النواب الأردني، الأربعاء، على طرد السفير الإسرائيلي لدى عمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

أعلن مصدر في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ، الاثنين الماضي، أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى ‫عمّان، في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود ‫المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.‬‬‬‬

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قد أكدت في وقت سابق الاثنين الماضي إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس الأحد في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.