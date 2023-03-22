أخبار مصر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو السبت المقبل بقيم تتراوح من 4 - 7 درجات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم السبت المقبل 25 مارس ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ويساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيكون على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 7 درجات، موضحة أنه نظراً لأننا فى فصل انتقالى ( فصل الربيع) حيث التقلبات الجوية الحادة والسريعة فتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحالة الجوية عن كثب.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية



تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس السيسي- في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية- عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وجاء نصها كالتالي: (الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يسعدني أن أبعث أليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم).

لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا



أعلنت لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.





وتقدمت اللجنة -في بيان اليوم الأربعاء بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.

ونوهت اللجنة بأنها تعد بمزيد من الإفراجات في الفترة القادمة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

التعليم: انتظام الدراسة فى رمضان لاستكمال مناهج الترم الثانى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة فى شهر رمضان المبارك لاستكمال مناهج الفصل الدراسي الثانى، موضحة أن توزيع المناهج ممتد حتى نهاية أبريل المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قواعد الحضور خلال شهر رمضان تنظمها المدارس حسب الفترات الدراسية وجداول الحصص، مضيفة أنه لا يوجد رفع لغياب الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.

وزير الإسكان يعلن الانتهاء من أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص استعدادا لرمضان



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسجد عمرو بن العاص، أصبح فى أبهى صورة، بعد أعمال التطوير والترميم ورفع الكفاءة استعدادا لأستقبال المصلين بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف الوزير: تأتى هذه الأعمال ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط، والتى يتم تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الاسلامية والفاطمية وذلك لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك بداية من صلاة التراويح ليلة أول يوم رمضان.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تبلغ مساحة المسجد 28500 متر مسطح منها 13200 متر مسطح أروقة للصلاة وباقى المساحة ساحات خارجية تستغل للصلاة في أيام الذروة والأعياد، بالاضافة إلى منطقة خدمات تشمل إنشاء دورة مياه للرجال ورفع كفاءة دورة مياه للسيدات وإنشاء مبنى ادارى للمسجد.

مجلس النواب الأردنى يصوت على طرد السفير الإسرائيلى لدى عمان



صوت مجلس النواب الأردني، الأربعاء، على طرد السفير الإسرائيلي لدى عمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

أعلن مصدر في وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ، الاثنين الماضي، أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى ‫عمّان، في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود ‫المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قد أكدت في وقت سابق الاثنين الماضي إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس الأحد في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.