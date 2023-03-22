أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم .. هبوط البورصة وتحرك سعر الذهب

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير الهامة في الشأن الاقتصادي على المستوي المحلي والدولي، والتي من بينها تطورات أداء البورصة المصرية وحركة الذهب عالميًا

تحرك سعر الذهب



عاودت أسعار الذهب في مصر صعودها اليوم بشكل ملحوظ بحوالي 40 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2000 جنيه للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل سعر الذهب عالمياً 1940 دولار في التعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2000 جنيها.

عيار 18 يسجل 1714 جنيها.

عيار 24 يسجل 2285 جنيها.

الجنيه الذهب 16000 جنيها.

اونصة الذهب 1940 دولار.



قرار الفيدرالي خلال ساعات

يتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تنامي التوقعات بأن الفيدرالي سيبطئ تشديد السياسة النقدية نظرا للاضطرابات في القطاع المصرفي. حيث تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 26.9٪ أن يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه عن رفع أسعار الفائدة مع توقعات بنسبة 73.1٪ لرفع 25 نقطة أساس.

سيناريوهات قرار الفيدرالي وأثرها على الذهب

بالنسبة لسيناريوهات قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي سيعلن عنها غدا، ففي حالة تثبيت أسعار الفائدة سنشهد عودة الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن حتى يستقر الذهب فوق هذا المستوى سنحتاج لمعرفة رؤية البنك لمستقبل الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط، وفق gold Bullion،أيضاً سيحتاج الذهب إلى أن يكون حديث جيروم باول رئيس الفيدرالي عقب الاجتماع يميل إلى دعم النمو الاقتصادي والأوضاع المتدهورة في القطاع المصرفي على حساب التضخم، وفي هذه الحالة سنرى ارتفاعات جديدة في الذهب وتسجيل مستويات تاريخية.

إنشاء أحدث معمل لقياس انبعاثات الكربون بالمنتجات المصرية



كشف اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن افتتاح معملين صناعيين بمينائي السخنة وشرق بورسعيد، وزيادة عدد المعامل الموجودة في ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعي لتغطية كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة.

وتابع أن الحكومة خصصت مبلغ 932 مليون جنيه لتطوير المعامل في الموانئ المصرية المختلفة والالتزام بتطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والاختبار، مشيراً إلى قيام الهيئة بوضع خطة استراتيجية في الفترة من 2018 إلى 2020 بغرض تطوير معاملها المركزية المقامة بالموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

وأضاف "النجار"، خلال اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، وزيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل إلى 13 معملاً ويتم تطوير المعامل وفقًا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها، كما تم إنشاء معمل للجنوط والإطارات بميناء العين السخنة.