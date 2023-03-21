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186 مليار دولار تحتاجها دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة تحديات المناخ

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:00 ص
186 مليار دولار تحتاجها دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة تحديات المناخ كوكب الأرض
كتب عبد الحليم سالم

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تتلقى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا مبلغًا صغيرًا من التمويل المتعلق بالمناخ ، يقدر بنحو 16 مليار دولار أمريكي سنويًا بحسب تقرير مجلس الغرف الامريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط ، لافتا إلى أنه يقدر احتياجات التمويل الأولية للمنطقة بنحو 186 مليار دولار أمريكي ، بناءً على المساهمات المحددة وطنياً المقدمة من البلدان.
 
من جانبها وضعت مجموعة البنك الدولي خارطة طريق المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2021-2025) لمساعدة المنطقة على دفع العمل المناخي التحولي وبناء مجتمعات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود.
 
 تعطي خارطة الطريق الأولوية لأربعة مجالات رئيسية تعزز مستقبلًا ذكيًا للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أنظمة الغذاء والمياه ، وتحول الطاقة وحركة الكربون المنخفضة ، والمدن الذكية مناخيًا ، والاقتصادات الساحلية المرنة ، والتمويل المستدام. 
 
كما يتم دعم خارطة طريق المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للمشاريع الذكية المناخية وإصلاحات السياسات المستدامة ، والتي ستجذب 2 مليار دولار أمريكي أخرى في تمويل القطاع الخاص.
 

المناخ

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افريقيا

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