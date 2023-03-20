الغرفة الأمريكية: إطلاق قمة الفضاء العالمية 13 سبتمبر المقبل بواشنطن

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عن إطلاق قمة غرفة التجارة العالمية للفضاء ،وذلك يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل ،والتي تدور حول الابتكارات وربط العالم بعضه ببعض .

أشارت الغرفة على موقعها الرسمي أن قمة الفضاء العالمية لغرفة التجارة هي حدث رئيسي في صناعات الفضاء والطيران ، لافتة انه على مدى العقدين الماضيين، دعت الغرفة قادة الحكومات وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لإجراء مناقشات حول آخر التطورات والاتجاهات والتحديات والفرص في كل من الطيران والفضاء.

وأضافت أن موضوع القمة العالمية الثانية للفضاء الذى سيعقد في مبنى رونالد ريجان ومركز التجارة الدولية في بنسلفانيا، بواشنطن العاصمة.

هو ابتكار السماء ، وتوصيل العالم حيث سيستمع الحاضرون إلى مناقشات قوية حول حالة صناعة الطيران بعد الجائحة ، وتأثير الأحداث الجيوسياسية ، والمنافسة في السوق العالمية ، ورسم الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

أوضحت أن القمة التي تستمر يومين تجذب مشاركة دولية ، وتوفر فرصة للحاضرين للتعلم والتواصل والتعاون شخصيًا مع الخبراء لإجراء محادثات حول إحداث ثورة في مستقبل الطيران.