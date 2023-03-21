146 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

استقبلت محافظة سوهاج اليوم ، عدد 146 مواطنا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، لبحث مطالبهم وحل شكواهم ،وذلك استمرارا لفعاليات اللقاء الجماهيرى، الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وقد التقى اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة المواطنين، واستمع إلى مطالبهم التي تنوعت ما بين طلبات لذوي الإعاقة بالحصول على كراسي متحركة، أو أجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات أخرى متنوعة .

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه قد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.