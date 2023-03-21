وكيل "صحة كفر الشيخ" تتفقد المنشآت الصحية وتفتتح العناية المركزة بمستشفى سيدى غازى

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عدد من المنشآت الصحية والطبية في نطاق محافظة كفر الشيخ، ضمن سلسلة من زياراتها الميدانية، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة بيئة العمل الصحي، وتوافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات، وتذليل أي عقبات أو تحديات التي قد تعيق العمل في المنظومة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رافقها خلالها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، و الدكتورة سماح جاد، مدير مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عمر، خليفة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور محمد عباس، إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومحمد عطوة، عضو المكتب الفني بالمديرية.

وتفقدت وكيل الوزارة، مستشفي الرمد القديمة بكفر الشيخ ومتابعة سير العمل بها، من خلالها تم المرور علي مركز جراحة العيون بمستشفى الرمد الجديدة، والوقوف على الخدمات التي يقدمها المركز ومتابعة آليات العمل به، وتفقدت مستشفى سيدي غازي، الإستقبال و المعامل والعمليات وقسم الحضانات والعناية المركز، للاطمئنان على صحة المرضى داخل العناية ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، موجهه بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بتقديم الخدمة لهم متمنية لهم الشفاء العاجل.

وافتتحت وكيل الوزارة، العناية المركزة بمستشفى سيدي غازي، ثلاثة أسرة عناية، مشيدة بدور الأطباء والتمريض وكل العاملين بالمستشفي، ومدير المستشفي، والنواب، لحسن أدائهم وعملهم وتفانيهم في تقديم خدمة مميزة للمواطن في سيدي غازي

كما تفقد وكيل الوزارة الإدارة الصحية بسيدي غازي، ومتابعة سجلات الحضور والانصراف وأعمال القسم الوقائي، لمعالجة السلبيات علي رأس العمل ومحاسبة المقصرين، وتفقدت مكتب الصحة التابع لإدارة سيدي غازي، وتابعت سير العمل به والمرور علي السجلات، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقبلين على الزواج، وتفقدت عيادة الأسنان والصيدلية والعيادات التخصصية، مشيدة بدور الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية.

وأضافت وكيل الوزارة أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يولي اهتماما كبيرا بأهمية متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفر الشيخ، وتحظى مديرية الصحة بكفر الشيخ بعدد كبير من المشروعات الجديدة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي مستوى المحافظة.

وأكدت وكيل الوزاة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان يولي إهتمامًا كبيرًا بالجولات التفقدية الدوريٍة، للاطلاع على معدلات التطور والإنجازات في المشروعات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، والتعرف على التحديات التي تواجه المنظومة، والعمل على تذليلها على الفور، ضمانًا لحصول المواطن المصري على أفضل خدمة صحية تتناسب مع المعايير العالمية.



جانب من جولة وكيل الوزارة



وكيل الوزارة مع عدد من الاطقم الطبية



وكيل الوزارة تتفقد المنشآت الطبية