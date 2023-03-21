وصول قافلة البنك الزراعى الغذائية لمحافظة شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

وصلت لمحافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، قافلة البنك الزراعى المصري الغذائية، تضم 1000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين مجانا.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، انه بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، استقبل اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، قافلة البنك الزراعى المصري الغذائية، بحضور علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، أن القافلة تضم 1000 كرتونة مواد غذائية، تحتوي كل كرتونة علي كمية من المواد الغذائية المتنوعة، مثل (السكر، الأرز، السمن، الزيت، المكرونة، الشاي) وغيرها من السلع الغذائية.

أضاف نائب المحافظ، إنه سيجري توزيع المواد الغذائية علي المواطنين بمختلف مدن المحافظة، من مستحقي برنامج تكافل وكرامة واسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى مركزى الحسنة ونخل.

أشار نائب المحافظ، إلى إنه سيتم توزيع المواد الغذائية علي المستحقين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق بين ديوان عام المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.