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وصول أول معدة نووية طويلة الأجل لمفاعل الضبعة ..صور

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:40 م
وصول أول معدة نووية طويلة الأجل لمفاعل الضبعة ..صور وصول أول معدة نووية طويلة الأجل
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت هيئة المحطات النووية، أن ميناء الضبعة البحرى التخصصي، استقبل اليوم الثلاثاء، أول معدة نووية طويلة الأجل "معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core" والتي تختص بالوحدة النووية الأولى، حيث يأتي هذا الإنجاز بعد إتمام عمليات الفحص والتفتيش والتي تمت في أكتوبر الماضي للتأكد من إتمام عملية التصنيع بمصنع شركة تاجماش "TYAZHMASH JSC" بمدينة سيزران بروسيا الاتحادية.
 
وأوضحت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك يأتى بعد قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتنفيذ الميناء البحري التخصصي بالضبعة ليكون مخصصا لاستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، وأيضا استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بتشغيل الميناء.
 
الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل والتي من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل هي أحد المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذى يتم إنشاؤه بموقع الضبعة ليعبر عن أدق وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي لتضمن التشغيل الآمن والمستمر للمحطة الضبعة النووية.
 
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الضبعة

هيئة المحطات النووية

محطة الضبعة النووية

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