اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد طريقة نقل أول قطعة نووية لمصر من روسيا إلى الضبعة.. صور

السبت، 18 مارس 2023 12:39 م
شاهد طريقة نقل أول قطعة نووية لمصر من روسيا إلى الضبعة.. صور نقل أول قطعة نووية من روسيا
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا من مصنع "تياغماش" الروسي، المسؤول عن تصنيع مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في منطقة الضبعة، طريقة نقل المصيدة من روسيا إلى مصر فى مدينة الضبعة.
 
وأوضحت الهيئة ، أنه يتم نقل المصيدة عن طريق البحر على متن سفينة بحرية مخصصة لهذه المصيدة، التي يبلغ وزنها تقريبا 800 طن، وطولها 6 أمتار، موضحة أن المصيدة تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية يوم 7 مارس الجاري وهي في طريقها الآن إلى مصر.
 
وتعتبر مصيدة قلب المفاعل، أحد الأجزاء الرئيسية فى وحدات الضبعة النووية الأربعة، وتهدف لاتباع أعلى معايير الأمان النووي في نظام الأمان "السلبي" في وحدات محطة الضبعة النووية، وتم اقتراح مفهوم أجهزة "مصيدة قلب المفاعل" للمفاعلات الروسية من نوع الـVVER، كحاجز لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة المحيطة، وحصرها في حالة حرارية وحالة طور محكومة حتى اكتمال التبلور.
 
وتمتلك مصيدة قلب المفاعل أعلى معايير الأمان النووى، مثل مقاومة الزلازل والقدرة على الصمود في مجابهة الأحمال الهيدروديناميكية والصدمات "الأحمال الديناميكية"، لضمان سلامة البيئة والأحياء مهما كانت سيناريوهات الحوادث النووية.
 
الجدير بالذكر أن كل وحدة من وحدات الضبعة النووية الأربعة، تحتوى على مصيدة قلب المفاعل، وتقوم بدور هام في حالات الحوادث الشديدة أي "انصهار قلب المفاعل"، حيث تقوم بالتقاط المواد المنصهرة وتحتفظ بها، وتعمل على تبريدها، وتمنع وصولها إلى جوف الأرض أي الوصول للبيئة المحيطة بالمحطة النووية، وتعمل على تقليل نسب تولد غاز الهيدروجين والذي ينفجر عند اشتعاله عندما يتلامس مع أكسجين الجو، وكذلك تقلل من الضغط العالي الناتج من تسرب ضغط الدائرة الابتدائية "حوالى 150 بار" والناتج من انصهار مواد قلب المفاعل نتيجة فقد مياه تبريد الدائرة الابتدائية.
 
aaad85da-27a1-4cf6-b8b5-bbbbf434e133 (1)
 

 

aaad85da-27a1-4cf6-b8b5-bbbbf434e133
 

 

bf3949aa-b6f3-4285-abe2-d8acd41a88e0
 

 

da86c0a3-0e7e-4863-a8d7-568310b8a40b
 

 

e6da1920-20a6-4090-8875-4b09e4e6cdb0
 

 

 


الضبعة

هيئة المحطات النووية

المحطة النووية بالضبعة

روسيا

محطة الضبعة



الموضوعات المتعلقة

المحطات النووية تعلن انطلاق سفينة محملة بمصيدة قلب المفاعل الأول.. أمجد الوكيل: الرصيف البحرى جاهز لاستقبال أول معدة طويلة الأمد خلال أسبوعين.. ويؤكد: الضبعة تتوج التعاون المصرى الروسى على مدار 80 عاما

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:00 ص

وزير الكهرباء: محطة الضبعة تسير بخطى سريعة بفضل دعم القيادة السياسية

الأحد، 12 مارس 2023 06:56 م

المشروع النووى فى الضبعة.. إلى أين وصل؟ ومتى يخرج للنور؟ (فيديو)

الأحد، 12 مارس 2023 03:00 م

كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات المشروع النووي المصري بالضبعة.. التفاصيل

الأحد، 12 مارس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة