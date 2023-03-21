هيئة الدواء المصرية تكشف عن حزمة نصائح مهمة للسيدات والأمهات.. التفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن حزمة من النصائح المهمة للسيدات والأمهات لضمان حياة صحية بعيدا عن الإصابة بالأمراض.
وبحسب هيئة الدواء المصرية فإن النصائح تتضمن:-
-إجراء الفحوصات الطبية السنوية حسب الفئات العمرية المستهدفة يساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض، أو الحالات المزمنة، والتدخل العلاجي في الوقت المناسب.
- من الفحوصات الأساسية التي يوصى بإجرائها بشكل منتظم؛ فحوصات الحوض، وعنق الرحم، والثدي، وهشاشة العظام، والكوليسترول، وضغط الدم، وغيرها.
-ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميا يساعد في الحفاظ على لياقة الشخص وتحسين صحته بشكل عام.
-اتباع نظام غذائي صحي يمكن من الحفاظ على الصحة باتباع نظام غذائي متوازن
- الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسكريات بشكل مبالغ.
-الحصول على قدر كافٍ وعميق من النوم؛ حيث يساعد النوم الهادئ العميق على مقاومة علامات التقدم في العمر وكفاءة المخ في أداء وظائفه.
-الاهتمام بالصحة النفسية من خلال مقاومة الضغوط النفسية بممارسة التأمل؛ لأنه يخفض من مستويات القلق والتوتر، ويحسن التركيز، ويساعد على التحكم في الآلام المزمنة.
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