اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس اتحاد العمال: "العفو الرئاسى" عن الغارمات والغارمين قرار إنسانى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:13 م
نائب رئيس اتحاد العمال: "العفو الرئاسى" عن الغارمات والغارمين قرار إنسانى هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصف هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسى عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان المبارك، بالإنسانى مؤكدا أن القرار مضمونة تحققق أقصى معانى "الحياة الكريمة" لأسر المفرج عنهم.
 
تابع: "أن توجيه الرئيس السيسى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوفير المساعدات اللازمة لأسر الغارمين والغارمات خلال شهر رمضان المبارك، يحمل فى طياته أسمى معانى المسئولية الحميمية والترابط الاسري بين الرئيس وشعبه مشيرا الى ان منصة الرئيس السيسى من وقت توليه الحكم دائما تاتى فى مقدمتها ان يحيا المواطن المصرى " حياة طيبة'. 
 
أكد "المهيرى": "حرص نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية على متابعة المبادرات الرئاسية فى شتى المجالات واطر تنفيذها فكرة ومضمونا وعملا خاصة أن جميعها تصب فى شرايين الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتسبب حالة من الرفاء الاجتماعى والرخاء الاقتصادى وتؤكده حالات الاستبيان الذى يقوم بها ويعدها مركز البحوث والدراسات التابع للنقابة وذلك عقب الاعلان عن كل مبادرة رئاسية ثم يوثقه ليكون بمثابة دروس مستفادة للاجيال العمالية الحالية والقادمة واعتباره وسيلة مساعدة فى تطوير وتحديث أليات التنظيم العمالى الذى اصل تأسيسه قائم على تقديم الخدمات ذات التكافل الاجتماعى الذى تعمل على بث روح الاستقرار فى العملية الانتاجية وهو ما نبه اليه كثيرا وزير القوى العاملة الحالى حسن شحاته ابان كان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويتابعه عن كثب حاليا محمد جبرران القائم بأعمال التنظيم النقابى.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن عدد 85 من الغارمات والغارمين وتفصيلا " 45 رجلا و40 سيدة ' ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المبارك.
 

 


الغارمات

العفو الرئاسي عن الغارمات

هشام المهيرى

اتحاد العمال



الموضوعات المتعلقة

"المؤتمر": الإفراج عن الغارمات يترجم سياسات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:00 ص

حماة الوطن: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن الغارمات عظيم من رئيس إنسان

الإثنين، 20 مارس 2023 11:33 م

المكرمات باحتفالية المرأة المصرية: نشعر بالفخر.. الكاتبة نوال مصطفى: لما قالوا لى إنى هتكرم من الرئيس السيسى تأثرت ودموعى سالت فرحا.. وسماح أبو بكر: الإفراج عن الغارمات بادرة طيبة من الرئيس قبل رمضان

الإثنين، 20 مارس 2023 10:21 م

سفيرة الطفل بحياة كريمة: الإفراج عن الغارمات بادرة طيبة من الرئيس قبل رمضان

الإثنين، 20 مارس 2023 07:32 م

نائب التنسيقية: العفو عن الغارمات يدخل البهجة على الأبناء مع بداية شهر رمضان

الإثنين، 20 مارس 2023 04:00 م

شاهد.. تفاعل حفل تكريم المرأة عقب إعلان الرئيس السيسى عن قرار الغارمات

الإثنين، 20 مارس 2023 02:51 م

"اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراحا لتفعيل قرار الرقابة المالية بشأن الغارمات

الإثنين، 06 مارس 2023 10:00 ص

تشريعية النواب ترفض تعديل قانون العقوبات بشأن الغارمات المقدم من عبد المنعم إمام

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 06:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة