مندوب أوكرانيا لدى المنظمات الدولية: أوروبا ستُواصل تقديم الدعم لكييف

كتب أحمد عرفة

قال يفيني تسيمباليوك، مندوب أوكرانيا للمنظمات الدولية، إن المنظمة تُساعد أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي الغاشم، لافتًا إلى أن أوروبا ستُواصل تقديم الدعم لكييف.

وأضاف مندوب أوكرانيا للمنظمات الدولية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي منظمة سياسية وتعمل على مساعدة أوكرانيا بالشكل السياسي، لافتا إلى أن روسيا لا تُسهم الآن في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مُشيرًا إلى أن روسيا تُواصل التصعيد ضد المدنيين في أوكرانيا.

وأوضح أن دول أوروبا تعمل على تحجيم روسيا وإيقاف الهجوم الشرس الواقع على أوكرانيا، مُؤكدًا أن طرد روسيا من المنظمة غير وارد الآن، لافتا إلى أن محطة زابوريجيا، والتي تُعد الأكبر في أوروبا، يجب أن تكون ضمن منطقة آمنة، وهو ما تعمل عليه المنظمة، مُشيرًا إلى ضرورة خروج القوات الروسية من هذه المنطقة في أسرع وقت.

وقال إن كييف تواصل جهودها لعزل روسيا، مُتابعًا أن أوروبا بأكملها ومنظمة الأمن والتعاون، تُكافح لحماية محطة زابوريجيا النووية من التهديد الروسي.