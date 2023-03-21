معتز عبد الرحمن: نتمنى أن تكون حملة كوكاكولا دافعا للشركات الأخرى لنشر الخير فى رمضان

تحت شعار "سحرها يملى الدنيا خير"، أطلقت شركة كوكاكولا مصر حملتها الرمضانية هذا العام مبكرا للتبرع بجنيه من كل زجاجة "كوكاكولا الهدية" سيتم شراؤها لوجبات رمضان مانحة بذلك الفرصة لمستهلكي كوكاكولا المشاركة في هذه العملية الخيرية.

وستنفذ كوكاكولا حملتها الرمضانية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير للوصول لجميع محافظات مصرمن خلال العديد من الأنشطة مثل تقديم كراتين المواد الغذائية بالإضافة لإفطار 30 قرية في٣٠ يوم بواقع كل يوم قرية وتوفير الوجبات الساخنة كما تقدم الشركة الآلاف من زجاجات المشروبات الغازية لإدخال الفرحة على البيوت المصرية. وذلك لتكون في صدارة الشركات التي تنشر الخير وتعزز القيم والمبادئ التي تمثل شهر رمضان من خير وتضامن.

وبهذا الصدد، صرح معتز عبد الرحمن المدير العام لشركة كوكاكولا مصر، ليبيا والسودان: "نتمنى بهذه الحملة أن تكون شركة كوكاكولا هي القوة الدافعة لجميع الشركات لفعل الخير ودعم المؤسسات المصرية لإيصال الخير لأكبر عدد ممكن من المصريين."

وأضاف عبد الرحمن: "هدفنا هذا العام هو الرجوع للمعنى الحقيقي لرمضان وهو التعاون والتشجيع على فعل الخير، وستقوم كوكاكولا هذا العام بجمع المصريين ليس فقط حول المائدة، بل أيضا على المشاركة المجتمعية في جميع أنحاء مصر."

والجدير بالذكر بأن هذه الحملة ليست الأولى التي تقوم بها كوكاكولا لتشجيع المصريين على فعل الخير خلال الشهر الكريم.