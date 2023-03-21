مصرف لبنان يتدخل لتهدئة الانهيار المتسارع لليرة برفع سعر صرف منصة صيرفة

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أعلن مصرف لبنان المركزي عن إجراء عمليات مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدًا، وعلى سعر منصة صيرفة، وذلك في تدخل للمحاولة من تهدئة الانهيار المتسارع لليرة اللبنانية في السوق غير الرسمية التي يتم على أساسها تسعير الغالبية العظمى من السلع والخدمات.

وقرر المصرف المركزي رفع سعر صرف الليرة على منصة صيرفة الرسمية إلى 90 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 83500 ليرة للدولار ابتداء من اليوم الثلاثاء، موضحًا أنه يمكن للمواطن تسليم الليرة النقدية إلى الصرّافين من فئة "أ" أو إلى المصارف العاملة ويتسلم الدولار بعد ثلاثة أيام، على أن تُسجَل كل العمليات على منصة صيرفة.

وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه يمكن للمصارف التي تعود عن إضرابها المشاركة في هذه العملية، معتبرًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد القرار قرابة 117 ألف ليرة للدولار الواحد بعدما وصل إلى 145 ألفا في تعاملات منتصف اليوم قبيل صدور القرار، حيث شهد سعر صرف الليرة أكبر انهيار في يوم واحد منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية أواخر عام 2019، حيث افتتح سعر الصرف بسعر 123 ألف ليرة للدولار ليزيد 22 ألف ليرة في يوم واحد قبل أن ينخفض مباشرةً بعد القرار.