اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:52 م
مصرع طفل وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم حادث تصادم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده وعمه بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي" بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغابوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي" ووجود متوفي ومصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع طفل وإصابة والده وعمه في الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة