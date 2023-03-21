مصرع طفل وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده وعمه بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي" بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغابوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي" ووجود متوفي ومصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع طفل وإصابة والده وعمه في الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق