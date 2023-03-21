مصرع طفل وإصابة آخر فى تصادم جرار زراعى وموتوسيكل بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى طفل مصرعه واصيب اخر اثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعي بطريق قرية النزل التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمان الطفل المتوفي لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى نقل المصاب لتلقي العلاج.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم ووحود متوفي ومصاب.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وصول الطفل "محمد علي علي الزناتي"، 11عامًا مقيم قرية النزل إلى المستشفى "جثة هامدة"، و"السيد محمد حامد قاسم"، 14عاما، والمقيم بالنزل مصاب بكدمات وكسور.

وتبين أن الطفلين كانا يستقلا موتوسيكل واصطدم بهما جرار زراعي على الطريق الواصل بين قرية النزل بنطاق مركز منية النصر ما أدي إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.

جرى التحفظ على جثمان الطفل المتوفي بمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب لمستشفي المنصورة الدولي لخطورة حالته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات .