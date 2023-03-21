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مستشار مشروع مستقبل مصر: باكورة "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون و50 ألف فدان

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:40 م
مستشار مشروع مستقبل مصر: باكورة "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون و50 ألف فدان مشروع الدلتا الجديدة
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعي العلمي لمشروع مستقبل مصر، إن "مصر طوال عمرها دولة زراعية، والمستقبل قائم على الزراعة، فلدينا موروث كبير في الزراعة ونطوره لنعتمد عليه، لنحاول أن نصل للاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل، ونفتح فرصة للتصدير وجلب عملة صعبة، بالميزة في الموقع الجغرافي والمناخ وتراكم الخبرات الزراعية بتصدير الحاصلات الراعية للسوق الأوروبي والسوق العربي".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن "مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، أما مشروع مستقبل مصر هو باكورة مشروع الدلتا الجديدة، مساحته المستهدفة مليون و50 ألف فدان، وما تم استصلاحه وزراعته إنتاجه نزل السوق المحلي ويصدر للخارج، وبداية المشروع ناحية القاهرة ناحية 30 كم من المحور، بطول أكثر من 120 كم بأكثر من عرض 40 كم".

مشروع الدلتا الجديده

مشروع مستقبل مصر

الزراعه

الانتاج الزراعى



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