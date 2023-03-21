مركز ومدينة الإسماعيلية يطلق مبادرة "نظَّف ونوَّر قرية" بنطاق قرى المركز

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن في قطاعات النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

أطلق مركز ومدينة الإسماعيلية مبادرة "نظَّف ونوَّر قرية" تحت إشراف العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، حيث بدأت الوحدة المحلية للمركز ومدينة في تنفيذ خطة المبادرة في رفع القمامة والمخلفات والتراكمات العشوائية بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة.

وكانت أولى أيام المبادرة في قرية نفيشة حيث تم رفع مايقرب من118 طن قمامة ومخلفات، بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والقرى التابعة لها ولجنة المستقبل.

كذلك قامت سيارات الكهرباء التابعة للوحدة المحلية للمركز والمدينة بإصلاح وصيانة أعطال أعمدة الإنارة العامة في شوارع قرية نفيشة، حيث تم مد أسلاك جديدة واستبدال التالف منها مع صيانة كشافات الليد والصوديوم وتركيب عدادات إنارة عامة بدلًا من المتهالك منها.

على أن تستكمل الحملة أعمالها اليوم بنطاق قرية عين غصين، ومن ثم باقي قرى المركز والمدينة تباعًا.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالقطاعات الخدمية والتنموية، على مستوى كافة مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية.