محافظ الإسماعيلية ووزيرة الثقافة يشهدان حفل ختام مهرجان الأفلام التسجيلية

وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان.

قدمت الحفل الإعلامية هالة الحملاوي والتي قالت، سبعة أيام مرت سريعًا استمتعنا فيها بمشاهدة ألوان واتجاهات مختلفة من السينما، سواء في الأفلام التسجيلية، أو الروائية القصيرة، أو أفلام التحريك شاهدنا أفلام المسابقة الدولية مسابقة أفلام الطلبة والبرامج الموازية وعروض أفلام ونقاشات وندوات وورش فنية.

وقدم خلال حفل الختام ملخص للفعاليات التي تمت خلال أيام المهرجان من ندوات وورش ومعارض وعروض أفلام.

وتم خلال الحفل عرض برومو قصير عن فعاليات المهرجان، وافتتح الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، فعاليات حفل الختام وإعلان جوائز المسابقات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل الختام، قال الناقد الفني عصام زكريا رئيس المهرجان، شكرًا أن فريق العمل معظمه من الشباب اللامع، مُشيدًا بالحضور النسائي المميز والذي جاء بشكل تلقائي.

مضيفًا، أشكر الزملاء في المركز القومي للسينما، وشكر خاص للمتطوعين من شباب الإسماعيلية، وشكر خاص لمحافظة الإسماعيلية لجهودها في دعم المهرجان.

واختتم زكريا، نلتقي مجددًا في الدورة القادمة من المهرجان "الدورة الخامسة والعشرين"، والتي ستكون احتفالًا باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

فيما قالت منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، كم كنت سعيدة بالمناقشات المتعددة سواء الدولية أو المحلية، وورش العمل وجميع الورش الفنية التي تعتبر الأساس الذهبي للمهرجان، موجه الشكر لجميع الزملاء و المشاركين في المهرجان.

وأضافت حسني، أتوجه بالتهنئة لجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متوجه بالشكر لوزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية لدعمهم لفعاليات المهرجان، وخروجه بهذا الشكل المبهر.

وتبادل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الدروع التذكارية.

وفي ختام الفعاليات، تم إعلان جوائز المهرجان وتقديم الجوائز، وجاءت الجوائز كالتالي:

أولًا: في مسابقة أفلام الطلبة، التنويه الأول لفيلم "شقة المبتديان" للمخرج محي الدين يحيى، والتنويه الثاني لفيلم "نون" لرنيم أبويمن وندا ياسر، وحصل على أفضل فيلم تسجيلي فيلم "عيب صناعة" للمخرج محمد نصيف، الجائزة الثانية أفضل فيلم روائي في المسابقة لفيلم "اليوم اللي شوفتك فيه" للمخرج محمد هاني، والمركز الثالث لفيلم "رد على صمت مستمع" للمخرج علي نجاتي.

ثانيًا: جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "الفيبرسي" لفيلم "بلادي الضائعة " للمخرجة إشتار ياسين.

ثالثًا: جائزة الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، فيلم "فكر في شيء جديد"، فيلم "كينوبشيا" للمخرج محمد عمر، فيلم "بيت القلب" للمخرجة سارة سايدان، فيلم "هل تنظر لي" للمخرج شولي هانج، فيلم "برجاء الانتظار على الخط" للمخرج تان سي دانج.

رابعًا: جوائز الأفلام التسجيلية القصيرة، فيلم "طحطوح" للمخرج محمد علي، فيلم "جاري عبدي"، وتنويه خاص لفيلم "ملاحظات على النزوح" للمخرج خالد جرار، وجائزة خاصة لفيلم "بلادي الضائعة" للمخرجة إشتار ياسين.

كما حصل على جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيلم "حياة مثل غيرها " للمخرجة فوستين كروس.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية أحد أعرق المهرجانات العربية والدولية وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991م.