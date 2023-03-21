اليوم السابع
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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9 أطنان من السلال الغذائية في كوسوفو وبنين

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:00 ص
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9 أطنان من السلال الغذائية في كوسوفو وبنين الملك سلمان بن عبد العزيز
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الاثنين، 9 أطنان من السلال الغذائية في كوسوفو وبنين.
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المركز وزع 6 أطنان و100 كيلوجرام من السلال الغذائية بمدينة بريشتينا في كوسوفو ضمن مشروع سلة إطعام في كوسوفو لعام 2023، استفاد منها 100 أسرة بواقع 500 فرد، وذلك في إطار جهود المملكة للوقوف مع شعب كوسوفو لتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
 
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 أطنان من السلال الغذائية في قرية أبومي لوغبو بإدارة أتلانتيك في بنين، استفاد منها 300 فرد ضمن مشروع سلة إطعام لعام 2030، وذلك امتدادا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول المحتاجة حول العالم.
 
وفي السياق، وزع المركز 750 سلة غذائية في محلية الرصيرص بولاية النيل الأزرق في السودان استفاد منها 4947 فردًا من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32 ألفا و850 سلة غذائية رمضانية يستفيد منها 197 ألفا و100 فرد في ولايات الخرطوم وشمال كردفان ووسط كردفان وغرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب دارفور والبحر الأحمر.

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