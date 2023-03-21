"مدفع وفانوس رمضان".. محافظة أسوان تزين المتنزهات لاستقبال الشهر الكريم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استعدت مدينة أسوان وتزينت لإستقبال شهر رمضان المعظم وسط أجواء روحانية ومبهجة فى أسواقها وشوارعها وميادينها ، والتى إنتشرت فيها الزينة وحبال النور، مع الازدحام على محلات بيع التمور و ياميش رمضان ، والعطور والبهارات ، والمنتجات البئية والمشغولات اليدوية.

ووضعت محافظة أسوان، مجسمات لمدفع وفانوس رمضان ، وهو الذى لاقى إقبال من الأفواج السياحية والمواطنين والأطفال لإلتقاط الصور التذكارية بجوارهم داخل حديقة وبلازا درة النيل ، وميدان المحطة بجوار مبنى المحافظة.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذه المجسمات ضمن حرص المحافظة على إدخال البهجة والفرحة على الزائرين والمترددين على منطقة واجهة المدينة ، والتي شهدت المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتحديث لعروس المشاتى والذى ضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2.5 كم.

وأشار إلى أنه جارى إستكمال المرحلة الثانية لخطة التطوير والتحديث من خلال مشروعات ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد بطول 13 كم بمدينة أسوان ، وأيضاً ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو ، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة الطابية وغيرها.