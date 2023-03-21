محافظ كفر الشيخ: توفير السلع الغذائية واستمرار الحملات ومتابعة 16 معرضًا

كفر الشيخ – محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة، لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وضبط الأسعار، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ، مشيراً إلى المحافظة لديها مخزون سلعي،مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه وجه رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنيين، بأهمية التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحال والمتاجر والمنافذ، مع تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وذلك بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المرور، لتحقيق سيولة ويسر الحركة المرورية، والمتابعة المستمرة لمعارض أهلا رمضان، للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بشكل واضح للمستهلكين، إضافة للإلتزام بالتخفيضات المقررة من 20 ل 30%، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المصانع، لتوفير السلع، اضافة للرقابة المستمرة، للتأكد من توافر السلع بمختلف المنافذ، وتحقيق الانضباط في الأسواق، كما وجه بمتابعة معارض أهلا رمضان التي جرى إقامتها بمراكز المدن، وعددها 14 معرضا، إضافة للمنافذ المتعددة، والمنفذ الدائم غرب كفر الشيخ ومدينة بلطيم.