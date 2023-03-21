اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:58 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبرى أعلى مزلقان الروافع قبلى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:37 ص
محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبرى أعلى مزلقان الروافع قبلى محافظ سوهاج يتفقد أعمال كوبرى الروافع
سوهاج عمرو خلف

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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية " الروافع قبلي " بمركز سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء، وإزالة أية معوقات، بحضور المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، ومحمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج .
 
وتفقد محافظ سوهاج الأعمال الجارية بالمشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ويشمل كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، بطول 400 متر، وعرض 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء كوبري للمشاة بتكلفة إجمالية للمشروع 140 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية، والحد من الحوادث، وتحقيق الأمان للمواطنين. 
 
ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع؛ لخدمة المواطنين، مع ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.

سوهاج

محافظ سوهاج

الروافع

الطرق والكبارى

مركز سوهاج



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