اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 06:37 م
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بتكلفة 46 مليون جنيه..

محافظ سوهاج يتفقد أعمال مشروع ربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقى

الإثنين، 20 مارس 2023 05:06 م
محافظ سوهاج يتفقد أعمال مشروع ربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقى جانب من التفقد وجولة المحافظ
سوهاج عمرو خلف

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تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، أعمال مشروع ربط كورنيش أخميم بكورنيش سوهاج الشرقي، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء، وإزالة أية معوقات، بحضور مسئولي الشركة المنفذة، ومسئولي حماية النيل، ورئيس مركز ومدينة أخميم.
 
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع، والذي يهدف إلى ربط كورنيش مدينة أخميم، بكورنيش سوهاج الشرقي، من خلال تطوير مسافة 2800 متر، بتكلفة 46 مليون جنيه، وتشمل الأعمال " التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة ".
 
وأكد المحافظ على أهمية المشروع في فتح متنفس طبيعي لأهالي مركز ومدينة أخميم، وربط مدينة أخميم بمدينة سوهاج بإمتداد الكورنيش، موجها بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
 
موقع التفقد (2)
موقع التفقد (2)

جانب من التفقد وجولة المحافظ (3)
جانب من التفقد وجولة المحافظ (3)

جانب من التفقد وجولة المحافظ (2)
جانب من التفقد وجولة المحافظ (2)

موقع التفقد (1)
موقع التفقد (1)

جانب من التفقد وجولة المحافظ (1)
جانب من التفقد وجولة المحافظ (1)
 

سوهاج

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الكورنيش الشرقى

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محافظة سوهاج



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