محافظ جنوب سيناء خلال تكريم القيادات: الرئيس السيسى قدوة فى الوطنية.. صور

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الإثنين، 11 من قيادات المحافظة السابقة، تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم بالمحافظة، وقال محافظ جنوب سيناء، إنه لا ينبغي أن نحتفل بالعيد القومي للمحافظة والنجاحات التي حققتها المحافظة على مدار الفترة دون تكريم رموز المحافظة السابقين، الذين كان لهم دور هام لدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد مثالا يحتذي به في الاحترام، الوطنية، وتقدير الآخرين، والوفاء للقادة، لذا كان لزاما أن نعترف بجهود كل من عمل على تنمية هذه المحافظة.

وأكد المحافظ، أن أي لم ينجح بالقائد فقط، ولكن العمل ينجح بتكاتف الجميع، وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن، ودعا الجميع بالتعاون والتكاتف حتى ينهض الوطن.

وأضاف أن المصريين شعبا وقادة وجيشا وشرطة يتكاتفون حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلمه في بناء الجمهورية الجديدة، ويظهر ذلك جليا في المشروعات القومية الكبرى الجارية في ربوع مصر، وليست في جنوب سيناء فقط، والتي تتمثل في طرق، كباري، محطات مياه، كهرباء ، مدارس، جامعات، وغيرها.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لقيادات المحافظة السابقين لجهودهم بالمحافظة.

وجاءت أسماء المكرمين كالأتي:

1 -اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام الأسبق.

2-أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور الأسبق.

3- أحمد علي محمد شوشة، مدير عام شئون البيئة الأسبق.

4- حمدي محمد أحمد قصب، مدير عام شئون البيئة الأسبق،

5- عبد الفتاح إبراهيم أحمد إمام، مدير عام بمشروع المحاجر سابقا.

6- فراج عمران همام، مدير عام التخطيط العام الأسبق.

7- محمد مصطفى محمد، مدير عام التخطيط الأسبق.

8-السيد إبراهيم حامد، مدير إدارة الحملة الميكانيكية الأسبق.

9 - ممدوح محمد عبد المنعم، مدير مديرية الطرق والنقل السابق.

10- محمد سيد علم الدين مدير العلاقات العامة الأسبق.

11- أشرف عبد العليم إبراهيم سليم، مدير عام تنشيط السياحة الأسبق