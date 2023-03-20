حملات تشجير وزراعة شتلات ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" في ساحل سليم بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مستمرة، حيث تم استكمال تنفيذ زراعة وتشجير عدد من الشوارع بمدينة ساحل سليم وذلك بهدف تحسين البيئة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين، لافتًا إلى استهداف تشجير وزراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية في المدن خاصة أمام المدارس والجهات الحكومية على يكون اختيار المواقع والمناطق وأنواع الأشجار مع ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والتخلص السليم من المخلفات والمحافظة على تلك الأشجار بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لإستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال تشجير وزراعة الشتلات تتم بنطاق مركز ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبمشاركة نوابه ومسئولي البيئة والزراعة بالمركز ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100 مليون شجرة" والتي تتم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ أعمال التشجير والمناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية مشيراً إلى العمل على المساهمة في تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة القطاع البيئي والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.