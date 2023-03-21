محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الأم بمكتبة مصر العامة بمشاركة أطفال الروضة بالمدارس

أسيوط-هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية عيد الأم بمكتبة مصر العامة بمشاركة أطفال روضة بعض المدارس وذلك في إطار التعاون المثمر بين المكتبة ومديرية التربية والتعليم وعدد من المدارس تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لإستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة ... جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، وبعض أعضاء ورواد المكتبة.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطفل حمزة أحمد بدوي تلاها كورال الأطفال لأغاني عيد الأم وشهر رمضان المعظم.

وهنأ محافظ أسيوط، الحضور وأبنائه تلاميذ وأطفال روضة المدارس المشاركة وأسرهم بمناسبة احتفالات عيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المعظم متمنياً التوفيق لهم في حياتهم العملية ومراحلهم التعليمية مشيداً بمستوى الأطفال وموهبتهم والتي تظهر في تلك الفعاليات التي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة ضمن فعاليات وأنشطة فرع المكتبة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة وفقاً للامكانات المتاحة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بفئاتهم المختلفة بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها وشرطتها والقوات المسلحة من أي سوء مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر.

وقد حرص التلاميذ والأطفال المشاركون في الاحتفالية وأسرهم على التقاط الصور التذكارية مبديين سعادتهم بهذه المناسبة وحضور المحافظ للفعاليات.

كما تفقد محافظ أسيوط المعرض الدائم للمنتجات والشغولات اليدوية بفرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

وأشاد المحافظ ،بالمنتجات والسلع المشاركة في المعرض خاصة وأن أسعارها مناسبة لافتاً إلى أهمية مساعدة الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهم من خلال مثل تلك المعارض ، كما التقى بعض المترددين على المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والإطلاع لما لها من تأثير كبير في تطوير الوعي وبناء الشخصية وتشكيل الوجدان.