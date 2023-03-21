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محافظة الجيزة تفتتح سوق السمك الجديد بالمنيب خلال أيام بمناسبة عيدها القومى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:36 م
محافظة الجيزة تفتتح سوق السمك الجديد بالمنيب خلال أيام بمناسبة عيدها القومى سوق السمك الجديد بالمنيب
كتبت – مرام محمد

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أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، افتتاح سوق السمك الجديد بالمنيب بحي جنوب خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz؛ للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعيق الحركة المرورية، وتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.
 
وأشار المصدر إلى أن السوق الجديد سوف يخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة، وسيوفر أماكن حضارية مطورة للباعة والتجار بديلة للأسواق العشوائية، حيث يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ويذكر أن محافظة الجيزة أعلنت تخصيص 38 قطعة أرض، بإجمالي مساحة بلغت 159 ألفا و297 مترا مربعا؛ لإقامة مشروعات نفع عام عليها، تضم مدارس وأسواق حضارية منظمة بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، تقدم خدمات أفضل للمواطنين، وتخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة؛ وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وبلغت المساحة التي تم تخصيصها لإقامة أسواق نموذجية جديدة تضم باكيات بيعية منظمة وجراجات ووحدات مراقبة بالكاميرات، 9150 مترا مربعا تضم 11 سوقا نموذجيا بشوارع حسن محمد والثلاثيني الجديد والمواردي وجعفر وعبد النعيم والثلاثيني بحي الطالبية، وشوارع المدينة المنورة وسيد أبو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحي الهرم، وشوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغي من طريق مساكن كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

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