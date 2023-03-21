قوافل جامعة قناة السويس تخدم 5104 مواطنًا خلال 3 أشهر

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على المشاركة فى المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لدعم الأسرة المصرية وتنمية وبناء الإنسان، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن مندور أن جامعة قناة السويس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومن خلال دورها ومسئوليتها المجتمعية- قدمت الكشف الطبى والعلاج بالمجان ل 5104 مواطن، من خلال مجموعة من القوافل التنموية التى توجهت بها إلى القرى بالإسماعيلية وبإقليم القناة، واستهدفت بها المواطنين الأولى بالرعاية، وتابع رئيس الجامعة أنها قدمت كذلك العلاج البيطرى لـ 1713 حالة وذلك خلال الشهور الثلاثة المنقضية.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة مستمرة فى تقديم خدماتها المجتمعية التدريبية، والتوعوية، والطبية، والطبية البيطرية، وخدمات الإرشاد الزراعى، والتثقيف الصحى، مستعينة بمراكزها البحثية والتدريبية المنتشرة بالجامعة وكلياتها المختلفة، ومن خلال خبرائها وعلمائها فى شتى مجالات العلوم والمعرفة.

وعلى صعيد متصل- أشار رئيس الجامعة إلى القوافل الطبية التى أطلقتها الجامعة فى إطار مبادرة " صحتك تهمنا "، والتى انطلقت إلى مدارس الإسماعيلية؛ مستهدفة طلاب ما قبل التعليم الجامعى والمعلمين وأولياء الأمور من أجل دعم صحة الطلاب، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ورفع درجة الوعى الصحى والاهتمام بالصحة العامة والعلاج بالمجان وقدمت خدماتها ل 1354 مستفيد، وتابع أن كلية طب الأسنان قدمت ثلاث حملات حتى الآن لدعم صحة الفم والأسنان من خلال المبادرة التى أطلقتها "صحتك من فمك" واستفاد بها 1507 طلاب ومعلمين.