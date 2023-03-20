اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 05:05 م
أكرم القصاص
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بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان..

رئيس جامعة القناة يشهد عرضا مسرحيا تُنظمه أسرة "طلاب من أجل مصر"

الإثنين، 20 مارس 2023 04:24 م
رئيس جامعة القناة يشهد عرضا مسرحيا تُنظمه أسرة "طلاب من أجل مصر" سامح حسين فى جانب من العرض المسرحى
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بـ جامعة قناة السويس بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العرض المسرحي "sale " للفنان سامح حسين، وشهد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة العرض مؤكداً أن إدارة الجامعة تُرحب بالعروض المسرحية الهادفة التى تتبنى نشر الأفكار الإيجابية، مشيراً بدور المسرح في تكوين وتشكيل إتجاهات الشباب .
 
جاء العرض المسرحي تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر. 
 
تناول العرض صراع الأجيال بين الأبناء والأباء وضرورة إيجاد طرق سليمة للتعامل مع أبنائنا أساسها التفاهم والمناقشة لإيجاد الحلول ، كما طالب العرض بضرورة التعاون بين أفراد الأسرة وذلك للمساهمه في تحمل أعباء الحياة كل حسب الدور المنوط له؛ وقد لاقى العرض إقبالا طلابيا كبيرا وتفاعلا إيجابيا معه .
 
نظم العرض الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر و  عبد الله عامر مدير عام الإدارة   و ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.
 
جانب من العرض المسرحى (5)
جانب من العرض المسرحى (5)

جانب من العرض المسرحى (1)
جانب من العرض المسرحى (1)

رئيس الجامعة والفنان سامح حسين
رئيس الجامعة والفنان سامح حسين

رئيس جامعة القناة يشهد عرض مسرحي تُنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (1)
رئيس جامعة القناة يشهد عرض مسرحي تُنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (1)

الجمهور يشاهد العرض المسرحى (2)
الجمهور يشاهد العرض المسرحى (2)

رئيس جامعة القناة يشهد عرض مسرحي تُنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (12)
رئيس جامعة القناة يشهد عرض مسرحي تُنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (12)

الجمهور يشاهد العرض المسرحى (1)
الجمهور يشاهد العرض المسرحى (1)

صورة تذكارية لأبطال العرض المسرحى مع مع رئيس الجامعة وطلابها
صورة تذكارية لأبطال العرض المسرحى مع مع رئيس الجامعة وطلابها

 


الاسماعيلية

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