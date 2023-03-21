قنصل الصين بالإسكندرية: زيادة عدد السائحين الصينيين بمصر خلال الفترة المقبلة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال "يانج يي" قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد السائحين الصينيين إلى مصر، لافتا إلى أنها تعد من أكثر الدول التى يفضل مواطنو بلاده زيارتها، موضحًا أن مصر كانت تستقبل نحو 600 ألف سائح من الصين كل عام قبل فترة الوباء، وفى الوقت الحالى هناك عودة للسائحين بعد استقرار الأوضاع حيث توجد طائرة مباشرة من القاهرة وبكين وهناك خطط لفتح خط مباشر مع مدن صينية ومصرية أخرى.

وثمن خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر القنصلية العامة الصينية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إنجاز المشروعات الجديدة فى مصر مثل ما تشهده مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، لافتا إلى وجود عدد من المشروعات التى تشارك فيها مؤسسات صينية بمصر فى إطار مبادرة الحزام والطريق فى موانئ أبو قير وبورسعيد والإسكندرية، مشيرا إلى أهمية التبادلات التعليمية والثقافية أيضا ضمن المبادرة.

وأشار قنصل الصين إلى أن حجم التجارة بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضى، مضيفا أن الرئيسين المصرى والصينى لهما نفس الأهداف لتوحيد الشعوب وأن البلدين أصحاب حضارة عريقة.

ولفت إلى أن مصر وجميع دول العالم تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، وأن بعض الدول تتكسب من تلك الحروب، لافتا إلى أن الصين تسعى لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.