قافلة طب الوادي الجديد تعالج 988 حالة مرضية بالمجان فى مركز بلاط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظمت كلية الطب جامعة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية للكشف علي أهالي مركز بلاط، تحت إشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري والدكتور ياسر الناقر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خلف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة.

وقال الدكتور محمد خلف المشرف على القوافل الطبية إن القافلة تضم (12 ) تخصص طبى وهي الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد ، والأمراض الصدرية ، والأمراض العصبية، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والأمراض الجلدية، والطب الطبيعي والروماتيزم وأمراض النساء والتوليد والمسالك البولية والتناسلية ، وجراحة العظام،و الجراحة العامة، وطب وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال، وجراحة التجميل.

وأضاف خلف أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 988 مريضًا ومريضة فى مختلف التخصصات وتم صرف الأدوية بالمجان وتم تحويل بعض الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية لمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك ضمن جهود الجامعة فى خدمة المجتمع، ورؤية القيادة السياسية وإهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وقدم أهالي مركز بلاط الشكر لأعضاء القافلة الطبية بكلية الطب جامعة الوادى الجديد علي ما قدموا من فحوصات طبية علي المرضى في مختلف التخصصات الطبية معربين عن أملهم في تكرار هذه القافله شهرياً لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بمركز بلاط والقرى التابعة له.