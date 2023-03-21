الكشف على 131 مواطنا في قافلة طبية بقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إجراء قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالكشف الطبي علي 131 مواطنا بقرية الزعفرانة شمال التابعة لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر .

وأكدت المديرية أن القافلة اخر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر مارس الجاري، حيث قضت القافلة يومين في قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت اشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر

وأقيمت القافلة بوحدة الزعفرانة الصحية، التابعة لادارة رأس غارب الصحية يومى 19 و20 مارس، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 131 حالة بمختلف التخصصات الطبية .

كما تم إجراء 26 فحص معملي، واجراء 9 اشعة وسونار، كذلك تم اجراء 16 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .