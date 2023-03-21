ظهور إنتاج مزارع موسم الشتاء بقرية أم شيحان بوسط سيناء .. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ فى قرية "أم شيحان"التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، ظهور إنتاج مناطقها الزراعية والمشروعات القائمة فيها من مزارع موسم الشتاء.

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، قيام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، بجولة ميدانية بقرية أم شيحان مركز الحسنة لمتابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشاكل التي تواجههم يرافقه محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، وبحضور الشيخ عطية أبو أنس أحد شيوخ وعواقل قرية أم شيحان، وتم تفقد سد الروافعه للتأكد بأنه بحالة جيدة ولا توجد أية معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه به والتأكد من عمله وتحمل كميات الأمطار بكفاءة عالية باعتباره من أكبر السدود التي أقامتها الدولة بوسط سيناء بهدف حجز مياه السيول علي مجرى وادي العريش.

وتضمنت الجولة متابعة إنتاج مزرعة أم شيحان من محاصيل موسم الشتاء، وتفقد إنتاج صوب الخضروات والفاكهة بالمزرعه، ولقاء المزارعين والوقوف على احتياجاتهم، ولقاء شيوخ وعواقل أهالي قرية أم شيحان، الاستماع ومناقشة أهم الموضوعات والمشاكل العالقه بالقرية للوقوف عليها والعمل علي حلها.

وخلال جولة رئيس مدينة الحسنة بقرية أم شيحان، تابع العمل فى المقرات الخدمية الحكومية.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، انه فى إطار خدمات القرى تم تنفيذ حملة نظافة ورفع أتربة ومخلفات صلبة بالشوارع العمومية بقرية بغداد وأمام المحلات التجارية، قدرت بنحو 5 طن من المخلفات والقمامة المتراكمة من الشوارع العمومية .

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيان، انه فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لإزالة آثار السيول التي شهدتها مدينة الحسنة منذ ثلاثة أيام، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسنة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بشمال سيناء بتنفيذ أعمال جرد ورفع تراكمات المخلفات من الاتربه والرمال الناتجة عن آثار السيول بالطرق التي تعرضت للسيول، وعودة الحركة المرورية.

تضمنت الأعمال الجارية فتح الطرق، ومعالجة أضرار مياه السيول والأمطار برفع وإزالة جميع المخلفات من الرمال والأتربة العالقة بطريق (الحسنة/ القسيمة)، وتم التنفيذ بعد توجيه الإدارات المختصة بالمجلس بدفع المعدات اللازمة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بالحسنة لتقوم بشفط جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المركز والمدينة.