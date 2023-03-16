افتتاح معرض أهلا رمضان فى مدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتحت أمانى رسلان مدير تموين شمال سيناء، وسعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، اليوم معرض أهلا رمضان بمدينة الحسنة بوسط سيناء بمنفذ الشركة العامة لتجارة الجملة.

وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه تم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مثل الأرز والسكر بسعر 14.5 والزيت 800 ملى بسعر 35 جنيها، بالإضافة إلى توفير دواجن ومجمدات، بنسبة خصم من 20 إلى 30 % .

وسبق وأعلنت أمانى رسلان مدير عام تموين شمال سيناء، أنه يتواصل استقبال المواطنين بمعرض أهلا رمضان بالعريش بتخفيضات تصل لنحو 25‎%‎، موضحة أن معرض أهلا رمضان بشمال سيناء تنفذه مديرية التموين والغرفة التجارية بشمال سيناء وبالاشتراك مع الشركة العامه لتجارة الجملة والجمعيات التعاونية، وشهد المعرض إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية واللحوم والخضروات.

وأشارت إلى أنه تتوفر السلع الغذائية والمعروضات بتخفيضات تصل إلى 25 % أقل من مثيلاتها بالسوق وتواجد مفتشى الرقابة التموينية بالمعرض على مدار الساعة بالإضافة إلى غرفة عمليات مديرية التموين على رقم " 3351027) لتلقى اى شكاوى أو اقتراحات من المواطنين وسرعة التعامل معها فورا، مؤكدة أن المعرض يقوم على توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلية وضبط الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء فى هذا الشأن، ويشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة مشيرا ك أن المعرض مستمر طوال شهر رمضان ، وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال، ومؤكدا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق .