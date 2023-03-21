ضبط 8 أطنان كسر بلاستيك مجهول المصدر بمصنع فى العاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 8 أطنان كسر بلاستيك مجهول المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المواد البلاستيكيه بمدينة العاشر من رمضان، في إطار إحكام الرقابة التموينية بحملات تفتيشية علي الأنشطة التجارية و المصانع.

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة ومفتشي الإدارة بالمرور علي الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي : تحرير المحضر رقم 966 لسنه 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكيه لإستخدامه خامات مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على عدد 200 شيكارة بلاستيك بداخلها كسر بلاستيك زنه الواحدة 40كيلو بإجمالي وزن 8 طن كسر بلاستيك مجهول المصدر على ذمة المحضر.

تحرير المحضر رقم 967 لسنه 202ضد أحد أصحاب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

تحرير محضرين بارقام 968,969 لسنه 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.