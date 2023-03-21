ضبط مسجل خطر بحوزته 45 كيلو جرام حشيش فى بدمياط

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السرو) وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام – بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" – هاتف محمول – مبلغ مالى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة..

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوط بــ(مليون و 750 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.