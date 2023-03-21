اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:50 م
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ضبط مسجل خطر بحوزته 45 كيلو جرام حشيش فى بدمياط

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:28 م
ضبط مسجل خطر بحوزته 45 كيلو جرام حشيش فى بدمياط سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السرو) وبحوزته  180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام – بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" – هاتف محمول – مبلغ مالى.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة..

 

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوط بــ(مليون و 750 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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