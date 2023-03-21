ضبط صاحب محل كوافير استولى على مليون جنيه لتوظيفها فى مستحضرات التجميل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، فرع سوهاج من ضبط صاحب محل كوافير يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، لقيامه بالنصب على 5 أشخاص يقيمون بذات العنوان والإستيلاء منهم على مبلغ مالى مليون جنيه، وذلك بزعم توظيفها فـى مجال مستحضرات التجميل وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد قيام صاحب محل كوفير بالإستيلاء على مبالغ مالية من 5 أشخاص بدائرة القسم وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبطه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات والمعلومات بورود محضرا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " ، يتضمن بلاغ المدعو أيمن ح ح ح 51 سنة مدرس و4 آخرين ويقيمون دائرة قسم ثان سوهاج بتضررهم من المدعو ماجد ص ف س 48 سنة صاحب محل كوافير، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 10 قضايا "تبديد – شيكات – استيلاء" لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.000.000 مليون جنيهاً لتوظيفها فـى مجال مستحضرات التجميل وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.