"ربع دستة أشرار".. اعترافات عصابة تخصصت فى سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم لاتهامهم بسرقة 5 شقق سكنية في القاهرة، بأنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فـي سرقة المساكن، وذكروا أنهم يستهدفون سرقة الشقق الخالية من السكان بعد التأكد من انصراف المقيمين بها والتسلق عبر مواسير الصرف، والدخول من النوافذ.

وأضافوا أنهم يستولون على المبالغ المالية، والمشغولات الذهبية التي يعثرون عليها، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والقطع الثمينة، ويخفونها بمخزن مستأجر تمهيدا لبيعها وتقسبم حصيلة المسروقات بينهم.

أرشد المتهمون عن المسروقات وتم ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد تورط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) في تكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".

تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن مستأجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.