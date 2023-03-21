راعى مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة يعلق زينة رمضان على باب المطرانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يؤكد: احنا بنفرح بيه ذى مصر كلها ما بتفرح …وجيرانى بيسألونى امتى هتعلق الفانوس وبيعزمونا على الفطار …وكلام الرئيس السيسى دائما عن الوحدة الوطنية يؤكد أن مصر كلها شئ واحد..صور وفيديو

القمص يؤنس أديب، راعى كنيسة الاقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة، ينتظر قدوم شهر رمضان، مثلما ينتظره المسلمين فى كل مكان فى العالم، ويقوم بتعليق الزينة على باب الكنيسة، وواجهة المطرانية بمدينة الغردقة احتفالا بالشهر الكريم، وكذلك يشارك فى توزيع شنطة رمضان ويقوم بأفطار الصائمين.

علق القمص يؤنس أديب، راعى كنيسة الاقباط الكاثوليك بالغردقة، اليوم الأثنين الفانوس على كنيسة وكذلك زينة رمضان وسط حالة من الفرحة من جيرانه والعاملين فى الكنيسة وغيرها من المشاهدين للقمص اثناء تعليق الزينة والتى تعد للمرة الخامسة على التوالى.

من جانبه قال القمص يؤنس اديب، أنه ينتظر قدوم شهر رمضان الكريم، وأن تعليق الزينة والفانوس نوعا من الفرحة بالشهر الكريم ، وكذلك كمشاركة للاخوه المسلمين، وأن هذا شيء ليس بجديد وأنه يقوم بتعليق الفانوس والزينة بمقر الكنيسة كل عام، وهذه المره الخامسة على التوالى.

وهنأ راعى الكنيسة الكاثوليكية الرئيس السيسى وجميع المواطنين والشعب المصرى بحلول الشهر الكريم، وشعب البحر الأحمر بشكل خاص، داعيا من الله أن يتقبل صيامهم وان يعم الخير والسلام على مصر جميعا.

يذكر أن قام القمص يؤنس أديب راعى الكنيسة الكاثوليكية، بتجهيز كراتين رمضان لتوزيعها على المحتاجين، مؤكدا أن شهر رمضان المبارك يحمل معانى روحية وانسانية، وأن هذا العام ربما نكون فى ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم أجمع، وعليه فلابد من مساعدة بعضنا البعض ومشاركة الدولة التى تجتهد فى محاولة رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى.

وتابع: كذلك إحياءً لوثيقة الاخوه التى بيننا"، مؤكدا على أن تعليق الفانوس حالة من الفرحة بالشهر الكريم وكراتين رمضان كمشاركة منه لاخوته المسلمين، وأنه يتناول الافطار مع عدد من أصدقائه المسلمين فى شهر رمضان دائما.

كما يقوم القمص يؤانس أديب، راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة، بتوزيع التمر والعصائر على الصائمين المتأخرين على الإفطار فى الشوارع بالغردقة فى لفتة جميلة توضح المحبة بين الاقباط والمسلمين فى مصر، وحضر راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة وجبات إفطار سريعة للصائمين على الطرق وتوزيع التمر والعصير على الصائمين المسلمين خلال أذان المغرب فى ثانى أيام شهر رمضان من العام الماضى.



وكيل-الاقباط-الكاثوليك-بالغردقة-يعلق-الفانوس--



الزينة-على-باب-المطرانية-



القمص-يؤنس-أديب-



القنص-يؤنس-يجهز-الفانوس-للتعليق



تجهيز-الفانوس



تعليق-زينة-رمضان-على-الكنيسة-



راعى-الاقباط-الكاثوليك-بالغردقة-يحمل-الفانوس-



عادة-كل-سنه-احتفالا-بالشهر-الكريم-