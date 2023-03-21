اليوم السابع
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رئيس مياه كفر الشيخ يكرم 15 أمًا مثالية مؤكدا على دورهن الفعال فى المجتمع

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:19 م
رئيس مياه كفر الشيخ يكرم 15 أمًا مثالية مؤكدا على دورهن الفعال فى المجتمع رئيس الشركة يكرم أم مثالية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، حفل تكريم للأمهات المثالية بمقر الشركة، بحضور اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس الشركة، ورؤساء القطاعات، وأعضاء مجلس الاداره، وأعضاء اللجنة النقابية.

وأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية دور الام الفعال في المجتمع فى تربية أجيال صالحة، مشيراً إلى أنه تم تكريم 15 أم مثالية ، منهم 7 سيدات من العاملين بالشركة، و 8 سيدات من أمهات العاملين بالشركه، وتم توزيع شهادات تقدير ومكافأت لكل المكرمين.

رئيس الشركة يكرم ام مثالية
رئيس الشركة يكرم أم مثالية
 
تكريم اخدى الامهات
تكريم اخدى الامهات
 
الامهات المثاليات والحضور بشركة مياه الشرب
الامهات المثاليات والحضور بشركة مياه الشرب
 
تكريم ام مثالية
تكريم ام مثالية
 
تكريم ام مثالية بشركة مياه الشرب
تكريم ام مثالية بشركة مياه الشرب
 
تكريم 15 أم مثالية بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ
تكريم 15 أم مثالية بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ
 
جانب من تكريم الام المثالية
جانب من تكريم الام المثالية

 


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