المئات من أهالى الأقصر يشهدون جلسة صلح بين عائلتى آل جمعة وآل عبد الرحيم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، ظهر اليوم الإثنين، عقد جلسة مصالحة وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين وهما "آل عبد الرحيم" و"آل جمعة عطية الرب"، حيث تم تنظيم سرادق لعقد جلسة المصالحة بين العائلتين لإنهاء الخلافات بينهما بحضور المئات من الأهالى وقيادات مديرية أمن الأقصر، وقيادات محافظة الأقصر، وكبار العائلتين.

وبدأت فعاليات جلسة المصالحة لإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين ظهر اليوم الإثنين، بحضور قيادات مديرية أمن الأقصر والمحافظة والأهالى من العائلتين، حيث يتوافد حالياً على مكان عقد المصالحة عدد كبير من الأهالى ورجال لجان المصالحات وكبار العائلات من حول الأقصر للتوفيق بين العائلتين.

ومن جانبه قال عبد الشريف أحمد عمر الإدريسى أحد كبار لجان المصالحات بمحافظة الأقصر، إن رجال المصالحات يواصلون بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن القيام بدورهم فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب، مشيراً إلى العمل على تكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موجهاً تحية شكر وتقدير للقيادات الأمنية ورجال المصالحات وأفراد العائلتين فى إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وتحكيم العقل وتجنيب الخلافات والمشاحنات.

وأضاف الشريف عمر الإدريسى لـ"اليوم السابع"، أنه قامت لجنة المصالحات بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن تقوم بدورها فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب حيث تتكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.