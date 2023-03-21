رئيس جامعة العريش يكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإدارى

شمال سيناء - محمد حسين

كرم الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش اليوم الثلاثاء، الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وأعلنت جامعة العريش، ان التكريم جاء فى إطار حرص الجامعة على تكريم النماذج المتميزة فى احتفالية الوفاء والعرفان بالجميل بمقر الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الأمهات المثاليات وقام بإهدائهن شهادات تقدير، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفى بكل أم مصرية ضحت بكل غالٍ ونفيس من أجل تربية أبنائها، ومؤكدًا دورها فى كافة المجالات الإنسانية ، فالأم شريك أساسي فى تنمية المجتمع ، لافتًا إلى أن تكريم الأم مستمر طوال العام وليس قاصرًا على يوم محدد.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التكريم هو تتويجًا لتميزهن على المستوى الأسرى والعملي والأخلاقي وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان، مؤكدًا على إقامة هذا الحفل كل عام تكريمًا لكل أم ضحت من أجل أسرتها لأنها هي عماد الأسرة.

و فازت بلقب الأم المثالية لهذا العام سحر فتحي محمد العزب، من كلية العلوم الزراعية البيئية، وفازت نبيه عبد الفتاح البسيوني، بالأم الاعتبارية على مستوى الجامعة، وتكريم الأمات المثاليات الفائزات على مستوى كليات ومعاهد الجامعة وهن صفاء سليمان سليم، المثالية عن معهد الدراسات البيئية، وسناء السيد محمد، الأم المثالية عن كلية الطب البشري، وفايزة أحمد المرسي، عن كلية التجارة، وفتحية حسن عيسى إبراهيم، عن كلية الآداب، و رضا الدسوقي، عن كلية التربية الرياضية، و أمل سعيد محمود، عن كلية التربية، وعبير عبد الرحمن السماحي، عن كلية الاقتصاد المنزلي، و عزة مرسي الاباصيري، عن كلية العلوم، وبسمة سعد محمد، عن كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومريم حمدان خليل، عن كلية الحاسبات والمعلومات.

واختيار الأمهات الفائزات باللقب جاء وفقًا لعدد من المعايير من بين ما تقدمن للمسابقة من الجهاز الإداري، من مختلف كليات ومعاهد الجامعة.