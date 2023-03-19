جامعة العريش تنظم لقاء رياضيا لـ700 طالب فى قرية البرث.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت جامعة العريش لقاء لـ 600 تلميذ بمراحل التعليم الأساسى و100 طالب وطالبة بكليات الجامعة، اختتمت فعالياته فى قرية البرث جنوب مركز رفح بشمال سيناء تحت شعار "شخصية طالب رياضى"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أعلنت جامعة العريش، فى بيان أن اللقاء هو اختتام لفعاليات اللقاء الرياضى لطلاب كليات التربية الرياضية بمراكز الشباب بشمال سيناء.

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن جامعة العريش شهدت فعاليات اللقاء الرياضي الأول للطلاب بمراكز الشباب وكليات التربية الرياضية بشمال سيناء، وتُنظمه وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعريف طلاب المدارس ببعض المهارات التي يكتسبها الطلاب بكلية التربية الرياضية، وتعلم العديد من المهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية، وتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.

وأضاف أنه تم ختام الفاعليات بقرية البرث التابعة لمركز رفح، بشمال سيناء، لافتا إلى أن اختيار قرية البرث لختام الفعاليات تعطى رسالة قوية للعالم أجمع على الاستقرار والأمن والأمان التى تتمتع به سيناء، واللقاء شارك فيه نحو 600 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس الإعدادية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.

وقال الدكتور محمود الترباني، عميد كلية التربية الرياضية بالعريش، خلال الفاعليات تم تعليم التلاميذ المهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية مثل (كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة - تنس طاولة - ألعاب ترويحية) من خلال طلاب كلية التربية الرياضية، في محاولة لبناء شخصية التلاميذ والمساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.

وسبق وأعلنت جامعة العريش تنظيمها ورش عمل على فنون منوعة لطلابها تنفذ داخل مراكز الفنون.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العريش، انه تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة، والدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسقي عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، يجرى تنفيذ ورش العمل داخل مراكز الفنون للعام الجامعي 2023/2022 في مجال " المسرح - الفنون التشكيلية - الفنون الشعبية - الكورال - الموسيقي "، وتستمر ورش العمل حتى نهاية العام الدراسي بهدف محو الأمية الفنيه لطلبة وطالبات الجامعة، وتنفذ انشطة مراكز الفنون تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية " الإدارة العامة للجامعات " بالتعاون مع الجامعات الحكومية.

وكانت جامعة العريش أعلنت مشاركة طلابها فى تجميل مدينة العريش، وقام بالنشاط جوالة الجامعة مشاركة مع طلاب المدارس فى إطار الدور المجتمعي للجامعة، وتم بتزيين الشوارع المؤدية للجامعة بحي ضاحية السلام.

يذكر انه وفقا للبيانات الرسمية وصل عدد الطلبة بالجامعة لـ 7292 طالبا وطالبة، وبداخل حرم الجامعة 11 كلية وهي"التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، والطب البيطري، والطب البشري، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية"، و مجمع للمدرجات، والمعامل المركزية لكلية الطب، و مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالي سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية في المدينة بأسعار مناسبة.



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جانب من الملتقى



جانب من الملتقى



جانب من الملتقى