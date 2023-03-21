ختام برنامج "التعليم المدني للنشء والشباب" وجلسات مُنتدى الحوار الوطني بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتم برنامج "التعليم المدني للنشء والشباب" بمركز شباب الرياض والحامول، البرنامج ضم أهداف عدة سعى لتحقيقها من خلال الجلسات التدريبية والنقاش المفتوح مع المتدربين، أهمها تعزيز الهوية المصرية، نظم البرنامج من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني وفق برتوكول تعاون وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسف، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج قدم 18 ورشة تدريبية بمختلف الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة، بواقع 3 لقاءات نقاشية للورشة الواحدة، استهدفت المرحلة العمرية للنشء من 12 حتى 18 سنة و للشباب من عمر 18 حتى 35 سنة، و استمرت الورش التدريبية حتى اليوم 21 مارس .

وأضاف "محروس" أن محاور البرنامج دارت حول ترسيخ المهارات الإيجابية لدى النشء والشباب وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وتنمية الاتجاهات الإيجابية للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن تلك البرامج التدريبية تسعى لترسيخ المفاهيم الإيجابية قدمها مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و بمتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني من تنفيذ فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وانطلقت جلسات مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة كفر الشيخ، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب حوار من الشباب للشباب" بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 25 شاب من أعضاء مراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة و تبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة، تنظم وزارة الشباب والرياضة منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب و تعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

بدأت أولى فعاليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب بمركز شباب إبشان، بجلسة تعارف والتعريف بمحاور المنتدى ووضع قواعد العمل داخل الورشة، تلى ذلك جلسة عصف ذهني حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشة كل محور والخروج بتوصيات، وعرض التوصيات التي أسفرت عنها الورشة و مناقشتها، وتستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل، منتدى الحوار الوطني بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان، والتعليم المدني تنفيذ فريق عمل الإدارة.



ختام برنامج التعليم المدني للنشء والشباب بمركز شباب الرياض والحامول



جانب من جلسات مُنتدي الحوار الوطني بكفر الشيخ